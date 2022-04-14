Tokenomika pro Speedy (SPEEDY)

Zjistěte klíčové informace o Speedy (SPEEDY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Speedy (SPEEDY)

In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.

Oficiální webové stránky:
https://speedytheturtle.xyz/

Speedy (SPEEDY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Speedy (SPEEDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.24M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.24M
Historické maximum:
$ 0.04556329
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00124674
Tokenomika Speedy (SPEEDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Speedy (SPEEDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPEEDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPEEDY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPEEDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPEEDY!

Předpověď ceny SPEEDY

Chcete vědět, kam může SPEEDY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPEEDY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.