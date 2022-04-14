Tokenomika pro Space Frog X (SFX)

Zjistěte klíčové informace o Space Frog X (SFX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

Oficiální webové stránky:
https://spacefrog-x.xyz
Bílá kniha:
https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs

Space Frog X (SFX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Space Frog X (SFX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 38.17K
$ 38.17K
Celkový objem:
$ 222.69B
$ 222.69B
Objem v oběhu:
$ 138.69B
$ 138.69B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 61.29K
$ 61.29K
Historické maximum:
$ 0.00001195
$ 0.00001195
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Space Frog X (SFX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Space Frog X (SFX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SFX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SFX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SFX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSFX!

Předpověď ceny SFX

Chcete vědět, kam může SFX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SFX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.