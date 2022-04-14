Tokenomika pro Solpaka (SOLPAKA)

Zjistěte klíčové informace o Solpaka (SOLPAKA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solpaka (SOLPAKA)

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.

Oficiální webové stránky:
https://solpaka.com

Solpaka (SOLPAKA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solpaka (SOLPAKA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.32K
$ 12.32K
Celkový objem:
$ 696.90M
$ 696.90M
Objem v oběhu:
$ 696.90M
$ 696.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.32K
$ 12.32K
Historické maximum:
$ 0.0065976
$ 0.0065976
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Solpaka (SOLPAKA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solpaka (SOLPAKA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLPAKA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLPAKA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLPAKA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLPAKA!

Předpověď ceny SOLPAKA

Chcete vědět, kam může SOLPAKA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLPAKA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.