Tokenomika pro Solomon USDv (USDV)

Zjistěte klíčové informace o Solomon USDv (USDV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Solomon USDv (USDV)

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.

The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.

All contracts are on‑chain, audited.

Oficiální webové stránky:
https://solomonlabs.org
Bílá kniha:
https://docs.solomonlabs.org

Solomon USDv (USDV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solomon USDv (USDV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Celkový objem:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Objem v oběhu:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Historické maximum:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Historické minimum:
$ 0.998914
$ 0.998914$ 0.998914
Aktuální cena:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

Tokenomika Solomon USDv (USDV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solomon USDv (USDV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDV!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.