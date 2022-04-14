Tokenomika pro Solmax (SOLMAX)

Tokenomika pro Solmax (SOLMAX)

Zjistěte klíčové informace o Solmax (SOLMAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solmax (SOLMAX)

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Oficiální webové stránky:
https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solmax (SOLMAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.43K
$ 31.43K$ 31.43K
Celkový objem:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
Objem v oběhu:
$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.43K
$ 31.43K$ 31.43K
Historické maximum:
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
Historické minimum:
$ 0.03384117
$ 0.03384117$ 0.03384117
Aktuální cena:
$ 0.104924
$ 0.104924$ 0.104924

Tokenomika Solmax (SOLMAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solmax (SOLMAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLMAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLMAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLMAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLMAX!

Předpověď ceny SOLMAX

Chcete vědět, kam může SOLMAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLMAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.