Tokenomika pro Solcasino Token (SCS)

Zjistěte klíčové informace o Solcasino Token (SCS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Solcasino Token (SCS)

Solcasino.io is one of the top licensed casino currently in the Solana blockchain and it also offers multichain features. It is also rated as the top 5 most used Dapp in Solana according to Dappradar.

Oficiální webové stránky:
https://solcasino.io

Solcasino Token (SCS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solcasino Token (SCS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.19M
Celkový objem:
$ 3.29B
Objem v oběhu:
$ 3.29B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.19M
Historické maximum:
$ 0.03099588
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00188127
Tokenomika Solcasino Token (SCS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solcasino Token (SCS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCS!

Předpověď ceny SCS

Chcete vědět, kam může SCS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SCS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.