SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
SolBox (SOLBOX): tokenomika a analýza cen
Tokenomika SolBox (SOLBOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SolBox (SOLBOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SOLBOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLBOX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SOLBOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLBOX!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.