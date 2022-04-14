Tokenomika pro Solayer USD (SUSD)
Informace o Solayer USD (SUSD)
sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments.
By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem.
The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.
Solayer USD (SUSD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solayer USD (SUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Solayer USD (SUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Solayer USD (SUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUSD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUSD!
Předpověď ceny SUSD
Chcete vědět, kam může SUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.