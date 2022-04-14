Tokenomika pro Sol Bastard (SOBA)

Zjistěte klíčové informace o Sol Bastard (SOBA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sol Bastard (SOBA)

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Oficiální webové stránky:
https://solbastard.com

Sol Bastard (SOBA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sol Bastard (SOBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.15K
Celkový objem:
$ 890.50M
Objem v oběhu:
$ 890.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.15K
Historické maximum:
$ 0.0092959
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Sol Bastard (SOBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sol Bastard (SOBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOBA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOBA!

Předpověď ceny SOBA

Chcete vědět, kam může SOBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.