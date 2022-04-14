Tokenomika pro Smart MFG (MFG)
Informace o Smart MFG (MFG)
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem.
Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation.
With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
Smart MFG (MFG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Smart MFG (MFG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Smart MFG (MFG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Smart MFG (MFG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MFG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MFG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MFG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMFG!
Předpověď ceny MFG
Chcete vědět, kam může MFG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MFG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.