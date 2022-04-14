Tokenomika pro Slam (SLAM)
Informace o Slam (SLAM)
A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month.
Slam Charts: The Only Charts App for BSC
With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature!
Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC
Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX.
Slam Vegas: Future of Crypto Gambling
A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby.
Slam Crash
Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders.
Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community.
Slam (SLAM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Slam (SLAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Slam (SLAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Slam (SLAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SLAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SLAM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
