Tokenomika pro Skyhash (SKH)

Tokenomika pro Skyhash (SKH)

Zjistěte klíčové informace o Skyhash (SKH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Skyhash (SKH)

Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.

Oficiální webové stránky:
https://skyhash.app/
Bílá kniha:
https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf

Skyhash (SKH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Skyhash (SKH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M
Celkový objem:
$ 99.00M
$ 99.00M$ 99.00M
Objem v oběhu:
$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M
Historické maximum:
$ 0.554563
$ 0.554563$ 0.554563
Historické minimum:
$ 0.02119626
$ 0.02119626$ 0.02119626
Aktuální cena:
$ 0.088698
$ 0.088698$ 0.088698

Tokenomika Skyhash (SKH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Skyhash (SKH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKH!

Předpověď ceny SKH

Chcete vědět, kam může SKH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.