Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.
Tokenomika SKAINET (SKAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SKAINET (SKAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SKAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SKAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SKAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKAI!
