Tokenomika pro Simulize AI (SMZAI)

Zjistěte klíčové informace o Simulize AI (SMZAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Simulize AI (SMZAI)

SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.

Oficiální webové stránky:
https://simulize-ai.com/

Simulize AI (SMZAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Simulize AI (SMZAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.61K
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.61K
Historické maximum:
$ 0.00186328
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Simulize AI (SMZAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Simulize AI (SMZAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMZAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMZAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMZAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMZAI!

Předpověď ceny SMZAI

Chcete vědět, kam může SMZAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMZAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.