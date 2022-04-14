Tokenomika pro Silentis (SILENTIS)
Informace o Silentis (SILENTIS)
At Silentis, we’re bringing you powerful, offline AI that’s 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let’s shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility.
Silentis (SILENTIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Silentis (SILENTIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Silentis (SILENTIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Silentis (SILENTIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SILENTIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SILENTIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SILENTIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSILENTIS!
Předpověď ceny SILENTIS
Chcete vědět, kam může SILENTIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SILENTIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.