Tokenomika pro sidelined (SIDELINED)

Zjistěte klíčové informace o sidelined (SIDELINED), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o sidelined (SIDELINED)

Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump

sidelined (SIDELINED): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro sidelined (SIDELINED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 265.10K
Celkový objem:
$ 999.37M
Objem v oběhu:
$ 999.37M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 265.10K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026527
Tokenomika sidelined (SIDELINED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro sidelined (SIDELINED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SIDELINED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SIDELINED, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SIDELINED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIDELINED!

Předpověď ceny SIDELINED

Chcete vědět, kam může SIDELINED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SIDELINED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.