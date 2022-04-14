Tokenomika pro Shockwaves (NEUROS)
Informace o Shockwaves (NEUROS)
What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay.
What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space.
History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games.
What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts.
What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.
Shockwaves (NEUROS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shockwaves (NEUROS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Shockwaves (NEUROS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Shockwaves (NEUROS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEUROS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEUROS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NEUROS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEUROS!
Předpověď ceny NEUROS
Chcete vědět, kam může NEUROS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEUROS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.