Tokenomika pro Shezmu (SHEZMU)

Zjistěte klíčové informace o Shezmu (SHEZMU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Shezmu (SHEZMU)

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

Oficiální webové stránky:
https://shezmu.io/
Bílá kniha:
https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Shezmu (SHEZMU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shezmu (SHEZMU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 262.08K
$ 262.08K$ 262.08K
Celkový objem:
$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M
Objem v oběhu:
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 281.23K
$ 281.23K$ 281.23K
Historické maximum:
$ 45.17
$ 45.17$ 45.17
Historické minimum:
$ 0.094959
$ 0.094959$ 0.094959
Aktuální cena:
$ 0.182624
$ 0.182624$ 0.182624

Tokenomika Shezmu (SHEZMU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Shezmu (SHEZMU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHEZMU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHEZMU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHEZMU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHEZMU!

Předpověď ceny SHEZMU

Chcete vědět, kam může SHEZMU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHEZMU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.