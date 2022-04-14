Tokenomika pro SCHNITZEL (SNTZL)

Tokenomika pro SCHNITZEL (SNTZL)

Zjistěte klíčové informace o SCHNITZEL (SNTZL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SCHNITZEL (SNTZL)

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum.

Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity.

Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

https://schnitzel.meme

SCHNITZEL (SNTZL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SCHNITZEL (SNTZL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 64.63K
Celkový objem:
$ 923.36M
Objem v oběhu:
$ 603.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 98.90K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010713
Tokenomika SCHNITZEL (SNTZL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SCHNITZEL (SNTZL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNTZL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNTZL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNTZL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNTZL!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.