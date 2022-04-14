Tokenomika pro SavePlanetEarth (SPE)

Tokenomika pro SavePlanetEarth (SPE)

Zjistěte klíčové informace o SavePlanetEarth (SPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SavePlanetEarth (SPE)

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.

Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.

The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.

We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

Oficiální webové stránky:
https://www.saveplanetearth.io/

SavePlanetEarth (SPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SavePlanetEarth (SPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M
Celkový objem:
$ 589.51M
$ 589.51M$ 589.51M
Objem v oběhu:
$ 589.51M
$ 589.51M$ 589.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M
Historické maximum:
$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091
Historické minimum:
$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054
Aktuální cena:
$ 0.00874883
$ 0.00874883$ 0.00874883

Tokenomika SavePlanetEarth (SPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SavePlanetEarth (SPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPE!

Předpověď ceny SPE

Chcete vědět, kam může SPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.