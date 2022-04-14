Tokenomika pro Satori Network (SATORI)

Informace o Satori Network (SATORI)

Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO

Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world.

“Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being.

Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique.

It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future.

The Basics of Pattern Recognition

AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties:

Spatial patterns Temporal patterns

The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.

Oficiální webové stránky:
https://satorinet.io/

Satori Network (SATORI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Satori Network (SATORI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 834.88K
$ 834.88K$ 834.88K
Celkový objem:
$ 600.00K
$ 600.00K$ 600.00K
Objem v oběhu:
$ 549.19K
$ 549.19K$ 549.19K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 912.12K
$ 912.12K$ 912.12K
Historické maximum:
$ 103.8
$ 103.8$ 103.8
Historické minimum:
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
Aktuální cena:
$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

Tokenomika Satori Network (SATORI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Satori Network (SATORI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SATORI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SATORI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

