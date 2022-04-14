Tokenomika pro Ryze (RYZE)

Zjistěte klíčové informace o Ryze (RYZE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ryze (RYZE)

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing.

Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions.

Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

https://www.aryze.io/

Ryze (RYZE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ryze (RYZE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 384.72M
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.42M
Historické maximum:
$ 0.03642909
Historické minimum:
$ 0.01535536
Aktuální cena:
$ 0.03224507
Tokenomika Ryze (RYZE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ryze (RYZE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RYZE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RYZE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RYZE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRYZE!

Předpověď ceny RYZE

Chcete vědět, kam může RYZE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RYZE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.