Tokenomika pro Runbot (RBOT)

Zjistěte klíčové informace o Runbot (RBOT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Runbot (RBOT)

Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities.

Oficiální webové stránky:
https://runbot.io
Bílá kniha:
https://runbot.io/wp-content/uploads/2025/02/WhitePaper_Runbot.pdf

Runbot (RBOT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Runbot (RBOT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 416.92K
$ 416.92K$ 416.92K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 11.78M
$ 11.78M$ 11.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
Historické maximum:
$ 0.060957
$ 0.060957$ 0.060957
Historické minimum:
$ 0.02839661
$ 0.02839661$ 0.02839661
Aktuální cena:
$ 0.03538635
$ 0.03538635$ 0.03538635

Tokenomika Runbot (RBOT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Runbot (RBOT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RBOT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RBOT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RBOT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRBOT!

Předpověď ceny RBOT

Chcete vědět, kam může RBOT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RBOT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.