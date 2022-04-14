Tokenomika pro Routine Coin (ROU)
Informace o Routine Coin (ROU)
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
Routine Coin (ROU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Routine Coin (ROU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Routine Coin (ROU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Routine Coin (ROU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ROU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ROU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ROU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROU!
Předpověď ceny ROU
Chcete vědět, kam může ROU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.