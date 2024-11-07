Tokenomika pro RoOLZ (GODL)
Informace o RoOLZ (GODL)
What is RoOLZ?
RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram.
As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users.
RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token.
$GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL.
The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads
How Many $GODL Tokens Are There in Circulation?
The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%).
Who Are the Founders of RoOLZ?
RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment.
Where Can I Buy $GODL?
$GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
RoOLZ (GODL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RoOLZ (GODL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika RoOLZ (GODL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro RoOLZ (GODL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GODL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GODL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GODL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGODL!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.