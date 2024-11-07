Tokenomika pro RoOLZ (GODL)

Tokenomika pro RoOLZ (GODL)

Zjistěte klíčové informace o RoOLZ (GODL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RoOLZ (GODL)

What is RoOLZ?

RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram.

As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users.

RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token.

$GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL.

The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads

How Many $GODL Tokens Are There in Circulation?

The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%).

Who Are the Founders of RoOLZ?

RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment.

Where Can I Buy $GODL?

$GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.

Oficiální webové stránky:
https://roolz.ai
Bílá kniha:
https://app.gitbook.com/o/GSkYrlqYesh1ZDx3NR7j/s/N21GFNhZiPgnFh7NpjP7/

RoOLZ (GODL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RoOLZ (GODL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 122.87K
$ 122.87K
Celkový objem:
$ 800.00M
$ 800.00M
Objem v oběhu:
$ 547.99M
$ 547.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 179.37K
$ 179.37K
Historické maximum:
$ 0.02457733
$ 0.02457733
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00022419
$ 0.00022419

Tokenomika RoOLZ (GODL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RoOLZ (GODL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GODL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GODL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GODL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGODL!

Předpověď ceny GODL

Chcete vědět, kam může GODL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GODL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

