Tokenomika pro ROACORE (ROA)
Informace o ROACORE (ROA)
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
ROACORE (ROA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ROACORE (ROA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ROACORE (ROA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ROACORE (ROA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ROA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ROA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ROA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROA!
Předpověď ceny ROA
Chcete vědět, kam může ROA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.