Tokenomika pro RigoBlock (GRG)
Informace o RigoBlock (GRG)
"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "
RigoBlock (GRG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RigoBlock (GRG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika RigoBlock (GRG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro RigoBlock (GRG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GRG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GRG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.