Tokenomika pro Rick the NPC (RICK)

Tokenomika pro Rick the NPC (RICK)

Zjistěte klíčové informace o Rick the NPC (RICK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Rick the NPC (RICK)

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.

Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:

  • On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
  • On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
  • Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

Oficiální webové stránky:
https://rickthenpc.com

Rick the NPC (RICK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rick the NPC (RICK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 67.08K
$ 67.08K$ 67.08K
Celkový objem:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Objem v oběhu:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.08K
$ 67.08K$ 67.08K
Historické maximum:
$ 0.00102626
$ 0.00102626$ 0.00102626
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Rick the NPC (RICK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rick the NPC (RICK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RICK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RICK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RICK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRICK!

Předpověď ceny RICK

Chcete vědět, kam může RICK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RICK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.