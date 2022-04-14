Tokenomika pro REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Tokenomika pro REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Zjistěte klíčové informace o REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects.

The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.

Oficiální webové stránky:
https://repoanalyzer.site/
Bílá kniha:
https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 47.81K
$ 47.81K
Celkový objem:
$ 999.80M
$ 999.80M
Objem v oběhu:
$ 990.06M
$ 990.06M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 48.28K
$ 48.28K
Historické maximum:
$ 0.00205628
$ 0.00205628
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REPOALYZE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REPOALYZE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REPOALYZE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREPOALYZE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.