Tokenomika pro RELIGN (RELIGN)

Zjistěte klíčové informace o RELIGN (RELIGN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RELIGN (RELIGN)

Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic.

A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that.

Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning.

Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better.

Oficiální webové stránky:
https://www.relign.ai/
Bílá kniha:
https://relign.gitbook.io/relign

RELIGN (RELIGN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RELIGN (RELIGN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.50K
$ 17.50K$ 17.50K
Historické maximum:
$ 0.0009155
$ 0.0009155$ 0.0009155
Historické minimum:
$ 0.00001225
$ 0.00001225$ 0.00001225
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika RELIGN (RELIGN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RELIGN (RELIGN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RELIGN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RELIGN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RELIGN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRELIGN!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.