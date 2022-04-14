Tokenomika pro reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)

Zjistěte klíčové informace o reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)

$Reee is a community-driven meme token that blends crypto with internet culture. With deflationary mechanics and innovative tokenomics, $Reee offers fun, rewards, and a chance to Reee

Oficiální webové stránky:
https://reeecommunity.carrd.co/

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.42K
$ 50.42K
Celkový objem:
$ 999.45M
$ 999.45M
Objem v oběhu:
$ 999.45M
$ 999.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.42K
$ 50.42K
Historické maximum:
$ 0.00118673
$ 0.00118673
Historické minimum:
$ 0.00001574
$ 0.00001574
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REEE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREEE!

Předpověď ceny REEE

Chcete vědět, kam může REEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.