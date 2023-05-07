Tokenomika pro Red Pepe (RPEPE)

Zjistěte klíčové informace o Red Pepe (RPEPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Red Pepe (RPEPE)

Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain.

$RPEPE is the community's token.

Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch.

We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves.

https://redpepe.us/

Red Pepe (RPEPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Red Pepe (RPEPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 92.68K
$ 92.68K
Celkový objem:
$ 69.42M
$ 69.42M
Objem v oběhu:
$ 58.52M
$ 58.52M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 109.96K
$ 109.96K
Historické maximum:
$ 0.00172655
$ 0.00172655
Historické minimum:
$ 0.0012847
$ 0.0012847
Aktuální cena:
$ 0.00158391
$ 0.00158391

Tokenomika Red Pepe (RPEPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Red Pepe (RPEPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RPEPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RPEPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RPEPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRPEPE!

Předpověď ceny RPEPE

Chcete vědět, kam může RPEPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RPEPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.