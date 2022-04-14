Tokenomika pro ratomilton (MILTON)
Informace o ratomilton (MILTON)
The project is a memecoin for Milton, the viral dancing rat on Tiktok. Meet Milton, the TikTok-famous dancing rat taking the crypto world by storm! Known for his groovy moves, Milton's now the face of a new memecoin on Solana: $MILTON. Fast, fun, and powered by the Solana blockchain, $MILTON is all about community vibes and meme magic. Join the party, grab some $MILTON, and dance your way into the future of decentralized fun! 🐀💃 #MiltonCoin
ratomilton (MILTON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ratomilton (MILTON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ratomilton (MILTON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ratomilton (MILTON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MILTON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MILTON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MILTON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMILTON!
Předpověď ceny MILTON
Chcete vědět, kam může MILTON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MILTON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.