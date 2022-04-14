Tokenomika pro RAT Escape (RAT)

Zjistěte klíčové informace o RAT Escape (RAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RAT Escape (RAT)

RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT.

The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future.

Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels.

https://ratescape.xyz/

RAT Escape (RAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RAT Escape (RAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 672.90K
$ 672.90K$ 672.90K
Celkový objem:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Objem v oběhu:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 672.90K
$ 672.90K$ 672.90K
Historické maximum:
$ 0.01577369
$ 0.01577369$ 0.01577369
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00067294
$ 0.00067294$ 0.00067294

Tokenomika RAT Escape (RAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RAT Escape (RAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRAT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.