Tokenomika pro PUNK3493 (PUNK3493)

Zjistěte klíčové informace o PUNK3493 (PUNK3493), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PUNK3493 (PUNK3493)

The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

Oficiální webové stránky:
https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04

PUNK3493 (PUNK3493): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PUNK3493 (PUNK3493), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 45.68K
Celkový objem:
$ 998.91M
Objem v oběhu:
$ 998.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 45.68K
Historické maximum:
$ 0.00295636
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika PUNK3493 (PUNK3493): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PUNK3493 (PUNK3493) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUNK3493, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUNK3493, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUNK3493 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUNK3493!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.