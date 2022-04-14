Tokenomika pro PUNK (SPUNK)

Tokenomika pro PUNK (SPUNK)

Zjistěte klíčové informace o PUNK (SPUNK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers.

$PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

Oficiální webové stránky:
https://www.spacepunks.club/punk-token
Bílá kniha:
https://www.spacepunks.club/punk-token

PUNK (SPUNK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PUNK (SPUNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 68.01K
$ 68.01K
Celkový objem:
$ 95.51M
$ 95.51M
Objem v oběhu:
$ 95.51M
$ 95.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 68.01K
$ 68.01K
Historické maximum:
$ 0.01938285
$ 0.01938285
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00071207
$ 0.00071207

Tokenomika PUNK (SPUNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PUNK (SPUNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SPUNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SPUNK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SPUNK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSPUNK!

Předpověď ceny SPUNK

Chcete vědět, kam může SPUNK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SPUNK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

