Tokenomika pro Pugg (PUGG)
Informace o Pugg (PUGG)
THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS
$PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe
$PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain,
This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community
Pugg (PUGG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pugg (PUGG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pugg (PUGG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pugg (PUGG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PUGG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PUGG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PUGG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUGG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.