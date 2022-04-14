Tokenomika pro PsyFi (PSY)

Zjistěte klíčové informace o PsyFi (PSY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PsyFi (PSY)

PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.

Oficiální webové stránky:
https://www.psyfi.io/

PsyFi (PSY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PsyFi (PSY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 94.00K
$ 94.00K$ 94.00K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 396.81M
$ 396.81M$ 396.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 236.88K
$ 236.88K$ 236.88K
Historické maximum:
$ 0.422114
$ 0.422114$ 0.422114
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00023683
$ 0.00023683$ 0.00023683

Tokenomika PsyFi (PSY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PsyFi (PSY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PSY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PSY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PSY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.