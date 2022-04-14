Tokenomika pro ProtoKOLs (KOL)

Zjistěte klíčové informace o ProtoKOLs (KOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ProtoKOLs (KOL)

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights.

For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences.

For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions.

For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements.

ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

Oficiální webové stránky:
https://www.protokols.io/

ProtoKOLs (KOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ProtoKOLs (KOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.01M
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.01M
Historické maximum:
$ 2.74
Historické minimum:
$ 0.107756
Aktuální cena:
$ 0.301373
Tokenomika ProtoKOLs (KOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ProtoKOLs (KOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOL!

Předpověď ceny KOL

Chcete vědět, kam může KOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.