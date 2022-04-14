Tokenomika pro ProductClank ($PRO)

Tokenomika pro ProductClank ($PRO)

Zjistěte klíčové informace o ProductClank ($PRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ProductClank ($PRO)

TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin

ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists.

Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in.

The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution!

How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.

Oficiální webové stránky:
https://productclank.com/
Bílá kniha:
https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building

ProductClank ($PRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ProductClank ($PRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 771.72K
$ 771.72K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 771.72K
$ 771.72K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ProductClank ($PRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ProductClank ($PRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $PRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $PRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $PRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$PRO!

