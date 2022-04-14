Tokenomika pro Print Protocol (PRINT)

Zjistěte klíčové informace o Print Protocol (PRINT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Print Protocol (PRINT)

Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns.

Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana.

8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet

Oficiální webové stránky:
https://printsolana.com/
Bílá kniha:
https://printsolana.com/whitepaper.pdf

Print Protocol (PRINT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Print Protocol (PRINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 969.93K
$ 969.93K
Celkový objem:
$ 9.41B
$ 9.41B
Objem v oběhu:
$ 9.41B
$ 9.41B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 969.93K
$ 969.93K
Historické maximum:
$ 0.00203076
$ 0.00203076
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010303
$ 0.00010303

Tokenomika Print Protocol (PRINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Print Protocol (PRINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRINT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRINT!

Předpověď ceny PRINT

Chcete vědět, kam může PRINT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRINT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.