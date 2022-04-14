Tokenomika pro Predict Crypto (PREAI)

Tokenomika pro Predict Crypto (PREAI)

Zjistěte klíčové informace o Predict Crypto (PREAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Predict Crypto (PREAI)

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012...

We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

Oficiální webové stránky:
https://predictingai.info/
Bílá kniha:
https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf

Predict Crypto (PREAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Predict Crypto (PREAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 38.56K
$ 38.56K$ 38.56K
Celkový objem:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
Objem v oběhu:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 38.56K
$ 38.56K$ 38.56K
Historické maximum:
$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Predict Crypto (PREAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Predict Crypto (PREAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PREAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PREAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PREAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPREAI!

Předpověď ceny PREAI

Chcete vědět, kam může PREAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PREAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.