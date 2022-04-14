Tokenomika pro POWSCHE (POWSCHE)
POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme.
The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time.
POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives.
Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
POWSCHE (POWSCHE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro POWSCHE (POWSCHE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika POWSCHE (POWSCHE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro POWSCHE (POWSCHE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POWSCHE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POWSCHE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POWSCHE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOWSCHE!
Předpověď ceny POWSCHE
Chcete vědět, kam může POWSCHE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POWSCHE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.