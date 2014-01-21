Tokenomika pro Potcoin (POT)
Informace o Potcoin (POT)
PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin.
Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers.
ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence.
PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.
Potcoin (POT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Potcoin (POT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Potcoin (POT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Potcoin (POT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOT!
Předpověď ceny POT
Chcete vědět, kam může POT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.