Tokenomika pro POSTHUMAN (PHMN)

Zjistěte klíčové informace o POSTHUMAN (PHMN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o POSTHUMAN (PHMN)

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators.

We're on the way of becoming the First Decentralized Validator!

It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com

Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us)

More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o

You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

Oficiální webové stránky:
https://posthuman.digital/

POSTHUMAN (PHMN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro POSTHUMAN (PHMN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 56.84K
Celkový objem:
$ 66.07K
Objem v oběhu:
$ 12.19K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 308.16K
Historické maximum:
$ 55.2
Historické minimum:
$ 2.96
Aktuální cena:
$ 4.66
Tokenomika POSTHUMAN (PHMN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro POSTHUMAN (PHMN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHMN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHMN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHMN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHMN!

Předpověď ceny PHMN

Chcete vědět, kam může PHMN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHMN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

