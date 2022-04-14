Tokenomika pro Pooku ($POOKU)
Informace o Pooku ($POOKU)
Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz!
Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!
Pooku ($POOKU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pooku ($POOKU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pooku ($POOKU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pooku ($POOKU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $POOKU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $POOKU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $POOKU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$POOKU!
Předpověď ceny $POOKU
Chcete vědět, kam může $POOKU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $POOKU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.