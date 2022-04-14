Tokenomika pro Pollen (POLLEN)
Informace o Pollen (POLLEN)
Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield.
The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT.
Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates.
Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations.
Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.
Pollen (POLLEN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pollen (POLLEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pollen (POLLEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pollen (POLLEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POLLEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POLLEN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POLLEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOLLEN!
Předpověď ceny POLLEN
Chcete vědět, kam může POLLEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POLLEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.