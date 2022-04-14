Tokenomika pro Polaris Share (POLA)

Tokenomika pro Polaris Share (POLA)

Zjistěte klíčové informace o Polaris Share (POLA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users.

This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Oficiální webové stránky:
https://polarishare.io/
Bílá kniha:
https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng

Polaris Share (POLA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Polaris Share (POLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.58M
$ 8.58M$ 8.58M
Celkový objem:
$ 4.60B
$ 4.60B$ 4.60B
Objem v oběhu:
$ 519.99M
$ 519.99M$ 519.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 75.86M
$ 75.86M$ 75.86M
Historické maximum:
$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685
Historické minimum:
$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633
Aktuální cena:
$ 0.01649378
$ 0.01649378$ 0.01649378

Tokenomika Polaris Share (POLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Polaris Share (POLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POLA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOLA!

Předpověď ceny POLA

Chcete vědět, kam může POLA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POLA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.