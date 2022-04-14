Tokenomika pro PLUTO (PLUTO)

Zjistěte klíčové informace o PLUTO (PLUTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PLUTO (PLUTO)

Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat.

https://plutoprays.com/

PLUTO (PLUTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PLUTO (PLUTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.53K
Celkový objem:
$ 999.04M
Objem v oběhu:
$ 999.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.53K
Historické maximum:
$ 0.00155953
Historické minimum:
$ 0.00000656
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika PLUTO (PLUTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PLUTO (PLUTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PLUTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PLUTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PLUTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPLUTO!

