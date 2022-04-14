Tokenomika pro Stargate Finance (STG)

Zjistěte klíčové informace o Stargate Finance (STG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Oficiální webové stránky:
https://stargate.finance/
Bílá kniha:
https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6

Stargate Finance (STG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stargate Finance (STG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 127.03M

Celkový objem:
$ 1.00B

Objem v oběhu:
$ 660.95M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 192.20M

Historické maximum:
$ 4.338

Historické minimum:
$ 0.10162599944782422

Aktuální cena:
$ 0.1922


Tokenomika Stargate Finance (STG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stargate Finance (STG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTG!

Jak nakupovat STG

Chtěli byste si přidat Stargate Finance (STG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu STG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Stargate Finance (STG)

Analýza historie cen STG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny STG

Chcete vědět, kam může STG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.